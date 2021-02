Ouderen lang in de rij door landelijke storing bij GGD-priklocaties

SCHIPHOL - Door een landelijke storing in het ICT-systeem van de GGD loopt de wachttijd voor een vaccinatie op tot meer dan een uur. Volgens een woordvoerder van de GGD Kennemerland moesten cliënten met pen en papier worden geregistreerd. Veel ouderen van 85 en ouder moeten in hun auto's wachten tot ze aan de beurt zijn.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het systeem CoronIT van de GGD heeft er vanaf 12.00 uur zo'n 40 minuten uit gelegen. Volgens de woordvoerder werkt het momenteel nog steeds niet optimaal. Tijdens de uitval heeft de GGD in het hele land snel opgeschaald door het inzetten van meer artsen. Wie een vandaag een coronavaccinatie komt halen, moet rekening houden met een langere wachttijd.

'Zeer arbeidsintensief'

De GGD Kennemerland meldt dat er geprobeerd wordt om iedereen die vandaag een afspraak had ook vandaag nog te prikken. De registratie op papier is volgens de woordvoerder 'zeer arbeidsintensief'. De handmatige registratie wordt alsnog in het systeem verwerkt als alles weer optimaal werkt. Het papierwerk wordt vervolgens vernietigd.

Op de locatie van Schiphol wil de GGD eerst alle cliënten prikken die al binnen zijn. Daardoor moeten de ouderen die nog buiten zijn in hun auto hun beurt afwachten.