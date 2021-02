PURMEREND - Naast de gebruikelijke inzamelbakken bij de supermarkt zijn in Purmerend nu ook bakken te vinden waarin mondkapjes kunnen worden gedaan. Die zijn nu te recyclen tot laptophouders, pennenbakken of boekensteunen. "Er moet iets leuks mee gedaan kunnen worden, dachten we. Nu kan dat dus", zegt Maurice Stoevenbeld van Interall Group.

Mondkapjes nu recyclebaar: "Verbranden vinden we zonde" - NH Nieuws

Naast de gedachte dat het zonde is al die mondkapjes die we gebruiken zomaar weg te doen, is de hoeveelheid mondkapjes op straat en in de natuur ook een reden om er extra aandacht voor te vragen. "Je ziet ze overal", zegt Stoevenbeld. Hij zegt dat mondkapjes niet bij het plastic afval en ook niet bij het oud papier kunnen. "Dus het moet gewoon bij het huisafval en dan wordt het verbrand. Dat vinden we zonde." Asociaal Dat is ook het winkelend publiek opgevallen. "De meest keurige dames zie je hun mondkapjes weggooien op straat als ze de auto instappen", zegt een vrouw, de boodschappenkar aan de hand. Een andere passant is minder hoopvol. "Ik vind het asociaal dat mensen het zomaar op straat gooien. Maar dat zijn mensen die gewoon alles op straat gooien. Ik hoop dat het helpt, maar ik betwijfel het eerlijk gezegd." NH Nieuws ging in oktober vorig jaar op pad met ‘Zwerfie’ Arnoud Blijdorp uit Anna Paulowna. Hij zag toen al dat er meer mondkapjes te vinden zijn op straat. Tekst loopt door onder de video

Zwerfmondkapjes steeds groter probleem voor Zwerfie Anna Paulowna - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Het Purmerendse bedrijf De Graaf Groep haalt de mondkapjes op en shreddert ze daarna. "Daarna maken wij er platen van. Dan wordt dat gesmolten en dan frasen wij er producten uit", zegt Stoevenbeld. Nog niet heel veel mensen lijken de bak gevonden te hebben. "Volgens mij liggen er iets van vijftien in", zegt Stoevenbeld. "Niet een hele hoge score, maar hij staat er pas net. Het staat er nog niet duidelijk genoeg op, we hebben er nog een grotere poster voor. Als je er langs loopt zie je niet heel duidelijk dat er mondkapjes in moeten." De mondkapjes zijn in te leveren bij het winkelcentrum Overwhere in Purmerend. Binnenkort komen er meer inzamelpunten.