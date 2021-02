Steeds meer afval gedumpt: schoonmaakgroepen de nieuwe trend

WEST-FRIESLAND - Groepen mensen die erop uit trekken om zelf afval op te ruimen in omgeving schieten in de regio als paddenstoelen uit de grond. En dat is volgens Recreatieschap Westfriesland meer dan welkom. Want sinds de corona-uitbraak wordt er ook veel meer afval gedumpt.

Marije van Haarlem zet zich met haar burgerinitiatief Clean Up Hoorn al langere tijd in om zwerfafval op te ruimen. "Ik was een stukje plastic uit het water aan het vissen en toen werd ik heel gek aangekeken", vertelt Marije over de totstandkoming van haar initiatief. "Ik begreep dat niet zo goed. Ik dacht er zijn vast meer mensen zoals ik die dat ook doen, maar ik zie ze niet."

De Facebookgroep Clean Up Hoorn heeft inmiddels 112 leden en is niet het enige initiatief in de regio tegen zwerfafval. Ook de Facebookgroepen 'Schoon Enkhuizen' (61 leden) en 'Hoogkarpsel Schoon' (75 leden) zetten zich in voor een schone buurt en er zijn ook veel individuele 'opruimers'.

"We zien een trend in de betrokkenheid van de burgers", zegt Piet Copier, Hoofd buitendienst van Recreatieschap Westfriesland. "Ik denk dat door alle publiciteit die er is rond de plastic soep en andere zaken, mensen meer bewust worden van hun eigen leefomgeving."

Steed meer afval gedumpt

Vooral tijdens warme zomerdagen blijft er in parken veel zwerfafval liggen. Door alle coronamaatregelen was dat afgelopen zomer erger dan normaal. Of het statiegeld op blikjes daar verandering in gaat brengen, merken we pas in de zomer van 2023. Bij Recreatieschap Westfriesland hopen ze het aankomende zomer in ieder geval rustiger te krijgen.

"Afgelopen zomer hebben we op alle terreinen ervaren dat er gewoon zoveel afval lag, dat we overal capaciteit tekort hadden. Ook uren tekort om het op te ruimen. Dat was wel even schrikken en dat hebben we de afgelopen jaren niet meer meegemaakt", aldus Copier.