Opnieuw onrust in wijk Risdam-Noord: ramen vernield door explosies

Eerst was het raak op de Kieftentuin, waar een bewoner rond 18.15 uur een harde klap hoorde. Er bleek iets tegen de achtergevel van zijn woning aan te zijn gegooid, waardoor het raam aan de achterkant kapot sneuvelde.

Even later, rond 19.00 uur, was het verderop raak op de Dovenetel. Een getuige hoorde eerst een harde klap op straat en later bleek in een trapportiek zwaar vuurwerk te zijn afgestoken. Een raam van een berging is daarbij gesneuveld.

De getuige heeft voor de harde klap wel een witte bestelwagen door de wijk zien rijden. De politie zoekt uit of de inzittende van deze auto iets te maken heeft met de vernielingen.

Vaker onrustig

De laatste weken is het vaker onrustig in de wijk Risdam-Noord. Zo is er in het weekend van 9 januari een explosief afgegaan bij een woning aan de Weegbree.

Een week later was de Kostertuin het toneel van geweld. In alle vroegte werd de buurt daar opgeschrikt door een ruzie tussen twee mannen, waarbij geschoten werd. En indezelfde straat werden dat weekend ook twee jongeren gezocht. Zij hadden een conflict met elkaar op straat uitgevochten, waarbij ook gedreigd is met een (vuur)wapen.