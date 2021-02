Openluchtzwembad opent twee maanden eerder en belooft toeristen niet te weren

DEN BURG - Hoewel er de komende tijd veel gesloten blijft, opent openluchtzwembad Molenkoog haar deuren eerder: het opent half maart in plaats van in mei. Bang om overspoeld te worden door toeristen is de gemeente niet. "We maken aan de deur geen onderscheid, we zijn een openbaar zwembad", verzekert gemeentewoordvoerder Linda Dinkelman. "Of je nu uit Texel zelf komt of niet, daar gaan we niet op controleren."

Er is gekeken of het zwembad nog eerder open kon dan half maart, maar dit bleek te enthousiast. De precieze openingsdatum van het bad is nog niet bekend, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. "Op dit moment zijn we bezig met het schoonmaken, controles uitvoeren en de beoordeling door technici. We gaan na de voorjaarsvakantie open", laat Dinkelman weten.

Ook op andere plekken in Noord-Holland zijn buitenzwembaden vervroegd opengegaan om zo het sporten te stimuleren. Zo opende het De Mirandabad in Amsterdam en het buitenbad van Aquacentrum Heersdiep in Den Helder deze winter eerder het buitenbad.

Zwem- en groepslessen zijn volgens de richtlijnen van de rijksoverheid verboden. Zwemmen zelf geldt als een zelfstandige activiteit, waarbij de anderhalvemetermaatregel geldig is.

Geen angst voor toerisme

De opening heeft als doel Texelaars meer te laten sporten. De opening kan echter ook leiden tot een toename van het aantal reisbewegingen en het toerisme, nu alle andere openbare plekken gesloten blijven. Toch is de gemeente niet bang dat het te druk wordt in het zwembad. "We hebben ook nog een hele mooie zee waar mensen gebruik van kunnen maken", zegt woordvoerder Linda Dinkelman met een knipoog. "Het wordt mooi weer, we verwachten niet dat het storm gaat lopen. Maar mochten we ineens wel enorm veel bezoekers krijgen, dan moeten we kijken welke maatregelen we zouden moeten treffen."