Buitenbad Aquacentrum Heersdiep voor het eerst sinds lockdown weer open

DEN HELDER - Vanmorgen konden de eerste zwemmers weer het water in duiken van het zwembad in Den Helder sinds alles in november op slot ging. Natuurlijk zijn er strenge regels maar dat mag de pret niet drukken. De fanatieke zwemmer neemt dat voor lief: "Je kan alles even achter je laten."

"We werden tijdens de lockdown eigenlijk elke dag wel gebeld door één of twee mensen die vroegen: 'Joh, waarom kunnen we niet zwemmen in het buitenbad, want het Mirandabad is ook open", zegt bedrijfsleider De Jong, "Zij hadden daar al toestemming gekregen van hun veiligheidsregio. Dat zorgde hier toch voor wat verwarring. Daarom zijn we blij dat we nu open mogen."

"Wij zijn hier heel blij mee en we zijn zelfs al twee keer naar het Mirandabad in Amsterdam geweest", vertellen twee dames die vanmorgen een baan hebben gereserveerd. Om 8.00 uur mochten ze te water. "We zwemmen normaal ook het hele jaar door. Het is zo lekker, omdat je alles, de corona-epidemie, even achter je kan laten."

"Voor sommige mensen is zwemmen hun lust en hun leven. Het is weer eens wat anders dan alleen een wandelingetje maken", vertelt bedrijfsleider Age de Jong van Aquacentrum Heersdiep. "Mensen zijn hier echt ontzettend blij mee."

Er zijn natuurlijk wel strenge regels. Zo moeten de mensen zich in de buitenlucht omkleden, je moet reserveren en er kan maar één zwemmer per baan. "Het is een buitensport, daarom kan het nu", zegt De Jong. "Mensen komen hier individueel naar toe en het is in de buitenlucht. En het maakt niet uit of het regent...ze worden toch wel nat."

"Ik ben er helemaal klaar voor", vertelt één van de twee heren die vanmorgen een baan hebben gereserveerd. "Ik zwem al mijn hele leven. Vroeger ook bij de dijk hier. Wat er zo lekker is? Het water, ik ben niet zo'n droogzwemmer", zegt hij met een lach. Het water is zo'n 28 graden, er hangt daarom een mooie mysterieuze damp boven het water. "Het lijkt wel de waterversie van de film Gorilla's in the Mist."