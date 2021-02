Judoka Henk Grol meldt zich af voor tweede olympische meetmoment

Drie weken geleden pakte Grol brons bij de Masters in Doha. Daarmee zette hij een belangrijke stap richting de Olympische Spelen, omdat die wedstrijd was gemarkeerd als eerste meetmoment. In de categorie boven 100 kilogram is hij in een felle strijd verwikkeld met landgenoot Roy Meyer. Een van hen mag meedoen in Tokio later dit jaar.