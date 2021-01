Judoka Henk Grol pakt brons bij Masters; doet goede zaken voor olympisch ticket

DOHA - Haarlemmer Henk Grol heeft op de Masters in Doha brons gepakt in de categorie boven 100 kilogram. De judoka won na golden score van Tamerlan Bashaev uit Rusland. Na negen minuten judoën scoorde Grol een waza-ari.

Na zijn winst op Bashaev was Grol zo moe dat hij buiten de mat op de grond ging liggen. Na even uitpuffen stond de Haarlemmer op en verliet hij samen met bondscoach Maarten Arens de zaal.

Eerder op de dag versloeg hij Richard Sipocz uit Hongarije, de Wit-Rus Aliaksandr Vakhaviak en de Zuid-Koreaan Minjong Kim. In de halve finale was Inal Tasoev uit Rusland te sterk voor Grol.

In de strijd om een olympisch ticket doet Grol goede zaken, omdat concurrent Roy Meyer al in de eerste ronde verloor. De Masters was één van de drie meetmomenten voor de judoka's om te laten zien wat ze waard zijn. De andere twee toernooien zijn de Grand Slam in Tel Aviv (19-21 februari) en de EK in Lissabon (16-18 april).

Voor Karen Stevenson (-78 kg) uit Heiloo was de Masters al na één ronde voorbij. Zij verloor van Jeongyun Lee uit Zuid-Korea.