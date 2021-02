Provincie wil dat spoorloketten Hilversum, Alkmaar en Hoorn toch behouden blijven

HILVERSUM - De servicebalies op de stations van Hilversum, Alkmaar en Hoorn moeten blijven. Dat vindt de provinciale politiek. Een voorstel van Provinciale Staten om Gedeputeerde Staten op te roepen te gaan praten met de NS over de sluiting van de balies kon gisteren rekenen op unanieme steun.

De NS wil de komende jaren het aantal ticketservicebalies op stations flink terugbrengen. Nederland heeft nog 36 stations met zo'n vaste balie, maar meer dan de helft daarvan moet verdwijnen. Dat heeft onder meer gevolgen op de stations van Hilversum, Alkmaar en Hoorn. Ook daar moeten de stations helemaal 'self service' worden en verdwijnen de servicebalies.

De provinciale politiek wil daar nu dus een stokje voor steken. Zeven statenfracties kwamen gisteren met een voorstel om Gedeputeerde Staten op te roepen te gaan praten met de NS om te voorkomen dat de servicebalies verdwijnen. Als dat niet gebeurt, moet er wat de politiek betreft naar andere oplossingen worden gekeken om toch service voor reizigers op het station te houden.

De partijen wijzen daarbij vooral naar reizigersorganisatie Rover, die ook wil dat de servicebalies blijven. Rover stelt dat 2,5 miljoen Nederlands niet of beperkt digitaal zijn en daardoor moeite kunnen hebben met het kopen van een treinkaartje of het vinden van de juiste vertrek- en aankomsttijden. "Een fysiek loket bedient reizigers die anders niet of veel moeilijker gebruik kunnen maken van het OV en vormt een herkenbaar en benaderbaar servicepunt vormt", benadrukken de partijen. Ze wijzen er bovendien op dat de ticketservicesbalies op stations een belangrijke dienstverlening zijn voor toeristen.

Petitie

Naast de servicebalies op stations Hilversum, Alkmaar en Hoorn verdwijnen er ook balies op stations Amsterdam-Amstel en Haarlem. Het verschil is daar echter dat er wel servicemedewerkers blijven rondlopen op het station. NS-medewerkers zijn ondertussen een petitie gestart voor het behoud van de balies.