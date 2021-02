Telstar neemt Hossein Zamani over van Italiaanse Genoa

Zamani is een Nederlandse linksbuiten die is opgeleid door Ajax. De vleugelaanvaller werd in Amsterdam gezien als een van de grootste talenten van zijn generatie. De 18-jarige Zamani vertrok in de zomer van 2019 naar Italië. Bij Genoa speelde Zamani zijn wedstrijden in de Onder 19.

Derde aanwinst

Zamani heeft een contract getekend dat hem tot het einde van het seizoen aan Telstar verbindt. Daarnaast is er de optie bedongen om de overeenkomst met nog eens twee jaar te verlengen.

Eerder deze transferperiode legde Telstar ook al Robin Eindhoven van SV Spakenburg vast en werd Farouq Limouri gehuurd van Sparta.