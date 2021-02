Snoeiharde vrije trap Koopmeiners helpt Jong AZ langs taai FC Eindhoven

Tien minuten voor de rust kwam Jong AZ nog dichtbij de gelijkmaker, toen Jelle Duin vrij kwam te staan voor het doel. De spits was echter slordig in de afronding en schoot recht op de doelman. Daardoor keek Jong AZ uiteindelijk tegen een 0-1 achterstand aan bij de rust.

Jong AZ begon met Håkon Evjen en de in goede vorm verkerende Zakaria Aboukhlal in de basis. Beide vleugelaanvallers waren een dag eerder nog invaller bij het eerste elftal in de met 0-3 verloren topper tegen Ajax. Met het aanvallende tweetal in de aanval ging Jong AZ op zoek naar een vroeg openingsdoelpunt. Deze kwam er bijna na tien minuten spelen, maar de inzet van dichtbij van Håkon Evjen werd gestopt door de doelman.

Jong AZ begon sterk aan de tweede helft en kreeg na tien minuten een vrije trap op een gevaarlijke plek. Aanvoerder Peer Koopmeiners eiste de bal op en knalde deze met veel overtuiging via de binnenkant van de paal in het Eindhovense doel. Niet veel later zou Jong AZ ook nog op voorsprong komen. Kenzo Goudmijn stond helemaal vrij in het strafschopgebied om een afvallende bal snel binnen te schieten. De middenvelder bracht zo in de 62e minuut weer de stand in het voordeel van Jong AZ: 2-1.

Voorsprong niet meer in gevaar

Na de treffer van Goudmijn pakte Jong AZ goed door en liet FC Eindhoven weinig zien. Jong AZ zou in de 70e minuut de voorsprong gaan vergroten dankzij Jelle Duin. De spits schoot van dichtbij de 3-1 binnen en maakte zo alweer zijn derde doelpunt van dit kalenderjaar.

In de slotfase gooide FC Eindhoven alles op de aanval om nog iets te forceren. Dit lukte twee minuten voor tijd nog door een doelpunt van invaller Dave de Meij die een voorzet bij de eerste paal met het hoofd binnenkopte. Verder dan twee treffers kwam Eindhoven niet en dus boekte Jong AZ een verdiende 3-2 overwinning.

Door de drie punten klimt Jong AZ een plaats in de rangschikking. De ploeg van trainer Michel Vonk staat nu zeventiende in de eerste divisie.