Coronavirus waart rond bij FC Volendam

VOLENDAM - Vijf spelers van FC Volendam ontbraken maandagochtend op het trainingsveld van FC Volendam. Joey Roggeveen, Micky van de Ven, Mo Betti, Martijn Kaars en Dylandro Panka zijn ziek. Uit de coronatesten die aan het begin van de middag zijn afgenomen moet blijken of zij dinsdagavond inzetbaar zijn tegen Go Ahead Eagles of niet.

Besloten training FC Volendam - NH Sport/Edward Dekker

Ziek Na afloop van de vrijwel volledig besloten training wilde Jonk niet veel kwijt over de zieken. "We worden nu weer getest en kijken wat daar uitkomt." FC Volendam doet uit privacy-overwegingen geen mededelingen of spelers corona hebben. Het zou dus ook kunnen zijn dat niet alle afwezigen corona hebben, maar 'gewoon' ziek zijn. Tekst gaat verder onder de video

Trainer Wim Jonk reist dinsdag met FC Volendam opnieuw naar Deventer - NH Sport/Edward Dekker

Zorgelijk Of de situatie zorgelijk is, nadat FC Volendam vorige week ook Marco Tol wegens corona moest missen zegt de Volendammer: "Dat weet je niet." Overigens maakte de herstelde Tol gisteren wél weer deel uit van de selectie die tevergeefs naar Deventer afreisde. Tekst gaat verder onder de video

GA Eagles - FC Volendam werd op het laatste moment afgelast - NH Sport/Edward Dekker

De achteraf zinloze busreis naar Go Ahead zat de trainer evenmin lekker. 's Avonds gevolgd door het bericht dat FC Volendam dinsdagavond opnieuw in De Adelaarshorst wordt verwacht. "Het is vervelend dat je onnodig veel uren kwijt bent. Ik vind dit geen ideale voorbereiding, maar het is opgelegd."

Basiself Voor het duel van dinsdagavond zijn de weersverwachtingen beter en lijkt er gevoetbald te kunnen worden. In de basiself is Nordin Bakker de aangewezen man om Roggeveen onder de lat te vervangen. Achterin is Mike Eerdhuijzen de logische vervanger van Van de Ven. Het vraagteken achter Denso Kasius lijkt weg; hij trainde maandag volledig mee. De afwezige Betti, Panka en Kaars waren normaal gesproken op de bank begonnen.

