Defensieve kopzorgen voor FC Volendam in aanloop naar Go Ahead Eagles-uit

VOLENDAM - In aanloop naar het uitduel tegen Go Ahead Eagles van aankomende zondag, trainde FC Volendam vrijdagochtend met een kleinere groep dan normaal. Meest opvallende afwezige was Micky van de Ven, maar ook keeper Joey Roggeveen en Marco Tol (corona) verschenen niet op het trainingsveld.

Door de afwezigheid van Tol en Van de Ven mist trainer Wim Jonk zijn twee centrale verdedigers. Tol werd zondag in de 4-1 verloren wedstrijd tegen De Graafschap vervangen door nieuweling Denso Kasius, maar ook hij staakte de training na zo'n vijftien minuten.

Naast de defensieve zorgen verliet ook middenvelder Alex Plat na ruim een uur trainen uit voorzorg het veld. Of de wedstrijd van zondag voor Plat en Kasius in gevaar komt, moet nog blijken volgens Jonk: "Ik ga zo even inventariseren hoe het met deze of gene is en dan kijken we hoe het er morgen voor staat. We hebben nog twee dagen."

Mohammed Betti en Mike Eerdhuijzen lijken de logische vervangers in de defensie. Keeper Nordin Bakker is dat evenuteel in het doel, voor de geblesseerde Roggeveen.

El Kadiri & Antonucci

Daartegenover stond Ibriham el Kadiri wel weer op het trainingsveld. De aanvaller moest de afgelopen twee duels aan zich voorbij laten gaan door een blessure, maar trainde vrijdagochtend weer gedeeltelijk mee met de groep. Net als Franco Antonucci, die zondag in de 4-1 verloren wedstrijd tegen De Graafschap weer zijn eerste minuten maakte na een knieblessure.

De laatstgenoemde zal in Deventer zeker weer van de partij zijn, maar El Kadiri is nog een vraagteken. "Ibi (El Kadiri red.) moeten we even afwachten. Even kijken wat de reactie is na deze training waarin hij vijftig tot zestig procent heeft getraind."

