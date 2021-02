AMSTERDAM - Na bijna twee jaar boomloze leegte staan er eindelijk weer bomen in de Frederik Hendrikstraat. In maart 2019 werden de 73 beeldbepalende watercipressen gekapt, omdat de oprukkende wortels te veel gevaar zouden opleveren voor de fietsers. Maar de 58 jonge sprietjes die ervoor zijn teruggekomen, zorgen voor weinig blijdschap in de buurt. Het zal nog decennia duren voordat de bomen volwassen zijn en de straat weer de groene laan is die het eens was.

Eindelijk weer bomen in de Frederik Hendrikstraat: “Sprietjes te triest voor woorden” - NH Nieuws / Robbert Bianchi

“Een hobbelig fietspad is helemaal geen gevaar, maar hooguit ongemakkelijk. Dat je daarvoor massaal kerngezonde bomen gaat kappen is echt waanzin. En dan krijg je dit soort sprietjes ervoor terug! Dit is te triest voor woorden”, zegt buurtbewoner Aristide Weitenberg verontwaardigd, terwijl hij de verse aanplant even flink heen en weer schut.

Quote "In West gaan ze veel te snel over tot kappen." Aristide Weitenberg, buurtbewoner

Weitenberg vindt dat er veel te lichtzinnig met de bomen worden omgegaan in West. “Als ze een beetje in de weg staan of als ze een fietspad een beetje omhoog drukken gaan ze meteen over tot kappen. Ruim een week geleden is er een boom gekapt, omdat die licht wegnam en voor vogelpoep zorgde. Ik vind dat echt heel raar”, vertelt hij. Tekst gaat verder onder de foto

Nadat in 2019 de oude bomen waren gekapt, zag het fietspad er zo uit - AT5

Volgens West-stadsdeelbestuurder Carolien de Heer is licht ontneming geen reden voor kap. Ze benadrukt dat er bij elke boom zorgvuldig wordt gekeken of het echt noodzakelijk is om tot kap over te gaan. “Het liefst willen we de bomen zoveel mogelijk behouden. Maar ik kan geen boom laten staan, die voor een onveilige situatie zorgt. Je wil niet dat een boom omvalt op iemand”, legt ze uit.

Quote "Op sommige plekken waar je de stad wil ontwikkelen moet je plaats maken” Carolien de Heer, stadsdeelbestuurder WEST

Dat het lijkt alsof er in haar stadsdeel meer dan elders gekapt wordt, komt volgens de stadsdeelbestuurder, omdat er meer ontwikkeld wordt in Amsterdam-West. “Bij die herontwikkeling moeten er bomen gekapt worden. We willen juist heel goed omgaan met het groen, maar op sommige plekken waar je de stad ook wil ontwikkelen, moet je plaats maken”, aldus De Heer.

Raadslid Anke Bakker meet de dikte van de herplant, volgens haar zijn ze dunner dan is toegezegd. - NH Nieuws

Partij voor de Dieren (PvdD) raadslid Anke Bakker is het oneens met De Heer. Volgens haar worden er in stadsdeel West onnodig veel mooie, gezonde, bijzondere en decennia oude bomen gekapt en vervangen door te dunne sprietjes. Ook schiet het stadsdeel volgens haar tekort als het gaat om de herplant. Bakker heeft daarom vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college. “We stellen vragen over de kap van 91 bomen bij de Zaanstraat, de kap en herplant van 53 bomen bij het project Oranje Loper tussen De Clerqstraat en Jan Evertsenstraat, de esdoorns in de Vondelstraat en over de herplant in de Frederik Hendrikstraat. Eerder stelden we ook vragen over de kap van 31 bomen op de Bos en Lommerweg”, vertelt het raadslid strijdlustig.