Petitie tegen onnodige bomenkap bij vernieuwing Amsterdamse kadewanden

AMSTERDAM - Het Comité Westelijke Grachtengordel en Effe Kappe Nou! maken zich grote zorgen een massale bomenkap als gevolg van de plannen van de gemeente om 200 kilometer kademuur te vernieuwen. Ze zijn daarom de petitie 'Red de bomen bij kadewandvernieuwing Amsterdam’ gestart. In één week tijd is de petitie al meer dan 3000 keer ondertekend.

De petitie volgt op nadat bekend werd dat er op korte termijn 35 bomen gekapt gaan worden op delen van de Heren- en Leliegracht als gevolg van de herstelwerken aan de kademuren. Volgens de actievoerders is de bomenkap onnodig. Ze willen dat de gemeente meer moeite doet om de vele grote en ‘beeldbepalende’ iepen te behouden.

Quote "Het probleem met bomen is: je mist ze pas als ze weg zijn" Luc Matter, effe kappe nou!

Volgens de opstellers gaat het niet alleen om hun eigen achtertuin. “Als je het over 200 kilometer kade hebt, dan heb je het al snel over 20.000 bomen die langs de kades staan. De gemeente mag daarom dan best wel wat meer moeite doen om te kijken of je de bomen kan behouden”, vertelt Luc Matter van ‘Effe Kappe Nou!’.

Te dicht bij het water

De gemeente laat weten dat ze altijd probeert zoveel mogelijk bomen te behouden. Of dat mogelijk is, wordt per geval onderzocht. In het geval van de Heren- en Leliegracht staan veel bomen echter te dicht bij het water om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Die worden dus gekapt en later vervangen door nieuwe bomen. Volgens de actievoerders bestaan er echter technieken om kadewanden te renoveren met behoud van de oude bomen en is bomenkap niet nodig. “In Leiden en Schiedam hebben ze de kademuren gerenoveerd met een speciale techniek waardoor de bomen konden blijven staan. Dat zouden ze hier ook moeten toepassen”, vertelt Eveline van Nierop van Comité Westelijke Grachtengordel.

In Schiedam en Leiden werd een nieuwe methode gebruikt waardoor de bomen konden blijven staan - NH Nieuws

Innovatieve oplossingen Volgens de gemeente wordt er wel degelijk zorgvuldig gekeken naar mogelijke oplossingen “Ook lopen er verschillende onderzoeken naar innovatieve manieren om in de toekomst meer bomen te behouden. Maar de Schiedamse methode is helaas niet toepasbaar in Amsterdam, omdat de kades hier veel dunner zijn”, vertelt een woordvoerder tegen NH Nieuws. De actievoerders nemen geen genoegen met deze uitleg. Ze eisen meer transparantie en willen graag in gesprek met de gemeente. “De gemeente moet verder kijken dan alleen hun eigen oplossingen. We willen dat de gemeente open kaart speelt en dat iedereen erover kan meepraten en met open vizier”, besluit Matter.

