KZ moet uitwijken voor vaccinaties; korfbaltopper tegen Blauw-Wit kan doorgaan

KOOG AAN DE ZAAN - De korfballers van Koog Zaandijk zijn niet blij met de plannen van de regio Zaanstreek-Waterland om een vaccinatielocatie te openen in Topsportcentrum De Koog. De GGD wil vanaf april gaan beginnen met prikken in de sporthal, de thuishaven van KZ.

In de regio Zaanstreek-Waterland is al een vaccinatielocatie in Sportcentrum De Beuk in Purmerend. De GGD wil nu vanaf april ook een tweede locatie openen in de regio, zodat er bij drukte ook in Koog aan de Zaan gevaccineerd kan worden. Korfbalvereniging KZ, die al haar thuiswedstrijden speelt in de hal, is niet blij met het besluit van de GGD. In een eerste reactie laat KZ weten haar onvrede te hebben geuit bij de KNKV en het NOC*NSF. De club is echter pessimistisch over de uitkomst.

KZ zou als alternatief vanaf april terecht kunnen in de breedtesporthal in Koog aan de Zaan. Deze locatie heeft echter minder goede faciliteiten. Zo ontbreekt het in deze hal aan de techniek om de wedstrijden uit te zenden via het internet voor de fans van de club.

Korfbaltopper

Op zaterdag 6 februari speelt KZ in het eigen Topsportcentrum De Koog de Noord-Hollandse korfbaltopper tegen het Amsterdamse Blauw-Wit. Omdat de GGD pas vanaf april in de hal wil gaan vaccineren komt deze eerstvolgende thuiswedstrijd niet in gevaar.