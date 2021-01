Momo Stavenuiter redt Blauw-Wit met 'truc' in laatste seconden: "Focussen op dat schot en dan bam"

AMSTERDAM - Blauw-Wit sleepte na een zenuwslopend slot alsnog de overwinning binnen tegen Groen Geel. De Noord-Hollandse korfbalderby was een interessante clash voor de neutrale toeschouwer. "Maar nog net iets mooier voor de Blauw-Witter", zegt Gerald Aukes, trainer van Blauw-Wit.

"Het is mooi dat je hem op deze manier binnenloodst", zegt Aukes na afloop. Lange tijd leek zijn ploeg aan de betere hand te zijn, maar uiteindelijk werd de wedstrijd pas in de slotseconden beslist. Voor Blauw-Wit, dat tot nu toe nog puntloos was, was de overwinning het belangrijkste, maar de manier waarop is voor Aukes ook wat waard.

'Focussen en dan bam' De gevierde man aan de kant van Blauw-Wit was Momo Stavenuiter. In de slotseconden schoot hij zijn ploeg naar 26-25 en daarmee de overwinning. "Vandaag kon ik belangrijk zijn, dus dat is prettig", zegt een goedlachse Stavenuiter, die zijn zenuwen in de slotfase aardig onder controle had.

Gemengde gevoelens De korfballers van Groen Geel zullen vooral terugdenken aan de fase vlak voor rust. "We krijgen gewoon vier, vijf doelpunten tegen, omdat we onze afspraken niet nakomen", zegt Groen Geel-trainer Daniel Harmzen. Daardoor bedroeg de achterstand bij rust vijf punten (15-10) en moesten de bezoekers zich behoorlijk terugknokken. Dat lukte Groen Geel zelfs tot 25-25 vlak voor tijd, maar er stond geen maat op Stavenuiter. "Dat is goed van hun", besluit Harmzen, die uiteindelijk met lege handen staat na een zinderende slotfase.

In de achtervolging "Dit is zeker zuur", zegt Thomas Schagen, die de wedstrijd vlak voor tijd verloren zag gaan. "We moeten de hele tijd erachteraan. En toch draaien we met z'n allen die knop om en dan wil je die wedstrijd er nog uit slepen. Tsja, en dan Momo. Dat is zuur", verzucht Schagen, die zag dat zijn ploeg behoorlijk wat strijdlust bracht na rust.

