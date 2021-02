Politieke partij DSV afwezig bij raadsvergaderingen: "Onverantwoord"

Raadsleden en commissieleden vallen onder de cruciale beroepsgroepen. Gemeenteraden mogen daarom zelf de keuze maken of zij fysiek of digitaal vergaderen. Appelman legt uit dat hij niet vindt dat je alles wat mag ook maar gewoon moet doen. "Politiek is niet alleen kijken naar wat mag, maar ook aanvoelen wat er in de samenleving gebeurt", legt hij uit. "Op dit moment lopen de emoties rondom het coronavirus en de maatregelen bij de meeste mensen hoog op."

Hij las op 15 december tijdens de raadsvergadering een brief voor waarin hij zijn worstelingen over het fysieke vergaderen in coronatijd uitte. "We hebben de gemeente dus genoeg tijd gegeven om er iets aan te doen, maar dat deden ze niet", vertelt hij.

Sinds de ingang van de avondklok doen ze dat niet in de avond maar ´s middags van 16.00 uur tot 18.00 uur. Nu DSV kiest daar niet fysiek bij te zijn, betekent dat dat de partij helemaal niet mee vergadert. Een raadvergadering deels digitaal en deels fysiek organiseren is wettelijk namelijk niet toegestaan.

De commissie- en de raadsvergaderingen in de andere zes West-Friese gemeenten zijn wel online. Maar in Opmeer gebeurt dit nog niet, vier van de vijf fracties zijn namelijk voor fysiek vergaderen. Daarom is met de verschillende fracties afgesproken dit ook te blijven doen.

De rest blijft wel komen

De andere vier partijen in Opmeer blijven liever wel fysiek vergaderen. Die partijen zijn het er over eens dat vergaderen in de raadszaal in Opmeer gewoon kan. "Wij hebben een grote raadszaal en we denken goed om de hygiëne", vertelt Rene Pelt van Gemeentebelangen Opmeer. Daar voegt Bram Beemster, CDA Opmeer, aan toe dat de echte interactie tijdens een online vergadering mist. Ook blijven volgens hem zaken sneller liggen en gaat het stemmen online moeilijker: "Raadsleden zijn terecht aangewezen als een cruciale beroepsgroep", zegt hij.

Ook volgens Jacko Hoek van VVD Opmeer zitten aan online vergaderen meer nadelen dan voordelen: "Dat heeft naar mijn idee vooral te maken met de interrupties die online moeilijker gaan." De VVD Opmeer is tevreden met het fysiek vergaderen van 16:00 uur tot 18:00 uur laat fractievoorzitter Hoek weten. Nico Groot van de Partij van de Arbeid Opmeer vindt eveneens dat fysiek vergaderen beter werkt: "Maar ik ben niet principieel tegen online vergaderen."

Consequenties

Fractievoorzitter Appelman van DSV legt uit dat de consequentie voor de lokale partij is dat zij hun boodschap niet meer in de raadszaal kunnen uitdragen, omdat dit digitaal niet is mogelijk gemaakt.

"De inwoners willen wij bereiken via sociale media. Het bereik is op die platforms in de coronatijd erg gegroeid", vertelt hij. Verder wil Appelman zo veel mogelijk politieke zaken schriftelijk regelen en hoopt hij dat de door DSV ingediende agendapunten worden uitgesteld, zodat daar niet zonder hun inbreng over vergaderd wordt.