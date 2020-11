VVD en PvdA Enkhuizen afwezig bij begrotingsraad: "fysieke vergadering onverantwoord"

ENKHUIZEN - Vanavond wordt er een klap gegeven op de begroting van Enkhuizen voor 2021; een belangrijke raadsvergadering en daarom wordt deze fysiek georganiseerd. Maar daar is niet iedereen het mee eens. De partijen VVD en PvdA vinden fysiek vergaderen in coronatijd onverantwoord en zijn daarom afwezig. Een stevig signaal, want hiermee verliezen zij hun stem.

De vergadering vindt plaats op een ongewone locatie: namelijk kasteel Violinde in Sprookjeswonderland. En ook de bezetting is anders dan anders, want ook al koos de fractie gezamenlijk voor een fysieke vergadering, daar is niet iedereen bij aanwezig.

Margreet Keesman, fractievoorzitter van de SP, laat weten dat er uitgebreid over is vergaderd en dat de meerderheid kiest voor een fysieke vergadering. En een raadvergadering deels digitaal en deel fysiek organiseren is wettelijk niet toegestaan. Voor VVD-fractievoorzitter Rob van Reijswoud bleef daarom nog één optie open en dat was thuisblijven.

Gezond verstand

Hij staat vierkant achter zijn besluit. "Ik gebruik mijn gezond verstand", motiveert hij zijn keuze. "We horen het van de premier: blijf thuis, houdt afstand en was je handen. Ik rijm dat niet met dertig tot veertig mensen in een ruimte. De vergadering kan prima digitaal."

Keesman (SP) vindt dat digitaal vergaderen ten koste gaat van de kwaliteit van het overleg. Ze grijpt terug naar het overleg voor de kadernota in juni. "Dat was dramatisch en dat wilden wij kosten wat het kost voorkomen. Deze vergadering gaat nogal ergens over en dan moet het niet ten koste gaan van de inhoud. Er is niets voor niets een uitzondering voor gemeenteraden om bij elkaar te komen."

VVD'er Van Reijswoud kan zich hier niet in vinden. "Corona houdt geen rekening met uitzonderingen." Hij krijgt bijval van zijn collega Jacco Sandstra van de PvdA. "Ik vond het een vrij makkelijke afweging om te maken: we hebben te maken met een pandemie en dan werk je zoveel mogelijk thuis in het kader van veiligheid. Eerder hebben we ook online vergaderd en dat ging prima."