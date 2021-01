Grote tent oplossing voor wegvallen stageplekken koks: "Koken leer je in de praktijk"

HEERHUGOWAARD - Het Horizon College is bezig om mbo-studenten die door corona een achterstand hebben opgelopen weer op schema te krijgen. Voor de 150 eindexamenkandidaten van de koksopleidingen in Heerhugowaard is er speciaal een grote tent neergezet op het parkeerterrein naast de school.

Van onze mediapartner Heerhugowaard Centraal

"De horeca is dicht, ze kunnen geen stage meer lopen, ze werken niet meer. In theorie uitleggen hoe je een tomatensoep moet maken is heel leuk, maar uiteindelijk moeten ze het zelf kunnen", legt horecadocent Paul Scholtes uit aan Heerhugowaard Centraal.

In het schoolgebouw is er veel te weinig plek om alle koks in spé voldoende praktijkervaring op te laten doen. In de 15x30 meter grote hal zijn 24 kookstations ingericht om dat probleem te verhelpen.

Achterstand

Terwijl Scholtes uitleg geeft, werken studenten aan een driegangenmenu. Cen Laterveer is daar een van. "Ik had wel veel achterstand dit jaar. Hier in de tent krijg ik wel alle technieken die ik nodig heb en ik vind het wel erg fijn dat ze dit voor ons hebben kunnen regelen."

Ook Siem Effting is blij dat de tent er staat: "Nu kan ik evengoed gewoon koken, leuke dingen doen, zie ik weer mensen en kan ik weer bordjes opmaken. Hierdoor kan ik echt de puntjes op de i zetten. Als je een maand niet hebt gesneden, voelt een mes weer heel anders aan in je handen."