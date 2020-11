Stageschool: creatieve oplossing voor tekort stageplaatsen

PURMEREND - Een groep mbo-studenten zit in de klas achter de laptop. In niets lijkt dit op een stage, maar schijn bedriegt. Ze maken deel uit van de Stageschool. Die is eind september opgericht voor de opleiding Software Developer, omdat er nauwelijks meer ICT-bedrijven zijn die plaats hebben voor stagiairs. Landelijk is er nu een tekort aan ruim 20.000 stageplaatsen voor mbo-studenten.

Van woensdag tot en met vrijdag werken deze studenten in Purmerend, maandag is een thuiswerkdag en dinsdag een online schooldag. “De stageschool is opgericht uit nood”, zegt initiatiefnemer Paul Bakkum. "Aan het eind van de vakantie kwamen we erachter dat er liefst vijfentwintig studenten zonder stage zaten." Bedrijven en instellingen besteden nu opdrachten uit aan de studenten, die daardoor toch stage kunnen lopen.

Eén van die opdrachtgevers is de Stichting Ouderennetwerk West-Friesland. "We zijn er heel blij mee", zegt mede-oprichter van de stichting Evelyn Mulder. "Wij hebben een site nodig en de leerlingen een stageplek: win-win." De studenten ontwikkelen de website in overleg.

Vertalen

Mulder: "We vergaderen één keer in de week online en om de week komen we langs op school. Vorige keer werden we bijna emotioneel toen de leerlingen lieten zien wat ze hadden gedaan. Ze hadden de teksten op de site vertaald in het Arabisch, want ook die ouderen willen we bereiken, dat doen ze gewoon."

Bakkum ziet wel dat het een ander soort stage dan normaal is. "Voor de jongens is het wennen, ze zitten bij elkaar en het lijkt op een schoolomgeving. Het is dagelijks erop wijzen: we werken van 9.00 tot 17.00 uur en gamen doe je maar in de pauze. Het is even duwen en trekken."