Ruzie over wie mag meepraten over Schiphol: "Worden bij het oud vuil gezet"

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De Haarlemmermeerse wethouder Nobel (VVD) sprak gisteren tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over de opvolger van de huidige Omgevingsraad Schiphol (ORS). De ORS had jarenlang de taak om het kabinet te adviseren over de toekomst van de luchthaven. De huidige voorzitter heeft voorgesteld om het adviesorgaan - met daarin vertegenwoordigers uit de luchtvaartsector, overheden en buurt - op te doeken en in een nieuwe vorm verder te gaan. Omdat iedereen er inzit voor zijn eigen belang, willen die vertegenwoordigers nog weleens rollebollend over straat gaan.

Protestgroep

Nobel wil een bredere vertegenwoordiging van de omwonenden zien in het nieuwe adviesorgaan. "Het zijn voornamelijk mannen op leeftijd die zich manifesteren als protestgroep", zegt Nobel tegen NH Nieuws. De wethouder vindt dat meer (jonge) bewoners de gelegenheid moeten krijgen om mee te kunnen praten. "Niet alleen over de overlast, maar bijvoorbeeld ook over het economisch belang en het wereldwijde netwerk van Schiphol. Mensen die fijn wonen in de buurt van Schiphol hoor je er niet."

Mirella Visser uit Uithoorn had graag de oren van Nobel gewassen tijdens de hoorzitting, maar voordat zij aan de beurt was, klapte de videoverbinding met de Tweede Kamer eruit. Een groot aantal van de deelnemers van die hoorzitting, waaronder Kamerleden, Schipholbaas Benschop en omwonenden, moesten hun zegje doen via een liveverbinding. Toen het de beurt was aan de bewonersvertegenwoordigers, zoals Visser, werd de hoorzitting gestaakt door de technische problemen.

Tekst gaat verder onder de foto.