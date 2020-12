Adviesclub Schiphol gaat op de schop: Omgevingsraad wordt opgedoekt

SCHIPHOL - De stekker gaat uit de Omgevingsraad Schiphol (ORS), de club die jarenlang de minister moest adviseren over de toekomst van Schiphol. Het overleg over Schiphol moet anders, vindt voorzitter Pieter van Geel. De luchtvaartsector, de overheid en de bewoners vliegen in deze vorm van het overleg nog veel te veel in elkaars haren. Van Geel haalt de ruziemakers uit elkaar en kiest voor een nieuwe vergaderstructuur.

Wachtende passagiers op de G-pier van Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet In de Omgevingsraad Schiphol is niet zomaar een adviesclub, in de raad zitten de topmannen van Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, KLM, maar ook wethouders en burgemeesters van 32 gemeenten, gedeputeerden, Milieufederatie Noord-Holland en omwonenden. En omdat iedereen er voor zijn eigen belang in zit, willen die vertegenwoordigers nog weleens rollebollend over straat gaan. Een dieptepunt van het overleg werd vorig jaar januari bereikt, toen de ORS niet tot een unaniem advies kon komen over de groei van Schiphol. De luchtvaartsector en het Rijk willen groei, de bestuurders van de gemeenten en provincies willen dat niet. De bewonersdelegatie en de milieufederatie pleiten voor krimp. Irritatie Voorzitter Pieter van Geel, die het stokje overnam van Hans Alders, vindt dat dit overleg voortaan anders moet. Volgens Van Geel wil niet meer dat de hele omgevingsraad gezamenlijk vergadert. "De ontmoetingen die er zijn, maar ook daarbuiten, leiden doorgaans

tot meer onderlinge irritatie dan tot wederzijds begrip", aldus Van Geel. Voortaan moeten de luchtvaartsector, de bestuurders en de omwonenden los van elkaar overleggen. Van Pieter van Geel moet de overheid één gezicht hebben, dus het Rijk en de gemeenten en provincies moeten het met elkaar eens worden over de toekomst van Schiphol en daarmee naar buiten treden. Reizigers ook een stem Omwonenden van Schiphol die niet aan de raad deelnemen, moeten meer betrokken worden bij de besluitvorming over eventuele groei. Bij de bewoners die wel in de ORS zitten, krijgen reizigers, werknemers, werkgevers en agrariërs ook een stem. Vertegenwoorders van milieuorganisaties en wetenschappers sluiten hier ook bij aan. Van Geel denkt met zijn nieuwe opzet alle belanghebbenden beter te kunnen verbinden. Hij raadt de minister aan om iemand aan te wijzen om de reorganisatie te leiden.