Horeca bedankt politie met lekkernijen voor bescherming tijdens avondklok

ALKMAAR - De politie is vandaag verrast met een grote hoeveelheid lekkers als dank voor inzet tijdens de avondklok. Het gaat om een gezamelijke actie van de horeca, die de dreiging van rellen de afgelopen dagen niet in de kouwe kleren is gaan zitten. "Er was in onze appgroep best wel wat onrust", erkent initiatiefnemer Inez Noordermeer van Brownies & Downies. "Maar je zag ze overal surveilleren. Ze hebben ons goed beschermd." Als dank bracht ze samen met haar personeel vanmiddag al het gedoneerde eten en drinken naar de agenten van bureau Mallegatsplein.

"Soep, kaas, brood, lasagne, van alles wat", somt Wies de inhoud van haar kratje op. "En ze waren er heel erg blij mee", vult Jeremy aan. "Ze verdienen het, want ze beschermen ons."

"Ik stuurde een berichtje met mijn idee in onze appgroep waar alle horecaondernemers van Alkmaar in zitten en er kwamen zoveel positieve reacties op", vertelt Inez, als ze met haar personeel over de Kanaalkade naar het politiebureau loopt.

"We willen een positief geluid laten horen na al die dreiging van rellen, en de politie een hart onder de riem steken. Die staan er toch maar mooi voor ons, en beschermen onze zaken. En er is door collega's zoveel langs gebracht, dat we nu met een mannetje of vijftien die kant op moeten."

"Gelukkig mogen we in een groep bij elkaar zijn met deze mensen, en dat kwam goed uit, want iedereen moest helpen tillen." Als alle tassen en dozen binnen zijn, en iedereen met de agenten op de foto staat, blijkt dat de actie een schot in de roos is.

"Het was te gek", lacht Inez. "De agenten kwamen uit alle hoeken en gaten en achter hun desks vandaan. Je zag echt wel dat het ze wat deed. Onze wijkagent Geert wist ook even niet wat hij moest zeggen. Echt meer dan geslaagd. Strik d'r omheen, echt heel goed."