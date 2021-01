Wielrenner Nils Eekhoff vangt bot in arbitragezaak bij sporttribunaal CAS

RIJSENHOUT - De arbitragezaak die wielrenner Nils Eekhoff bij het CAS heeft aangespannen tegen de Internationale Wielerunie is op niets uitgelopen. De wielrenner uit Rijsenhout won in 2019 bij het WK wielrennen de race voor de beloften, maar werd na afloop gediskwalificeerd.

De 23-jarige Eekhoff werd in het Britse Yorkshire na afloop van de race uit de uitslag geschrapt omdat de wielrenner te lang achter een auto had gereden. Eekhoff was al vroeg in de wedstrijd ten val gekomen en bij deze val schoot zijn schouder uit de kom. De wielrenner uit Rijsenhout probeerde daarna terug te komen bij de kop van de wedstrijden en zou daarbij de lang achter een auto hebben gezeten. Uiteindelijk won Eekhoff alsnog de wedstrijd in de sprint.

Besluit van de jury

Eekhoff was het niet eens met de jury en besloot het oordeel aan te vechten. Anderhalf jaar na het voorval is nu in het Zwitsere Lausanne door het Hof van Arbitrage voor Sport besloten dat de uitslag blijft staan. Eekhoff heeft in een eerste reactie al laten weten zich neer te leggen bij de beslissing.

Eekhoff staat onder contract bij Team DSM, het voormalige Team Sunweb. In augustus van het afgelopen jaar werd hij nog tweede op het Nederlands Kampioenschap wielrennen achter Mathieu van der Poel.