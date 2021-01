Israëlisch avontuur voor Heerhugowaardse trainer Robbemond: "Geweldige kans"

TEL AVIV - Reinier Robbemond vervolgt zijn trainerscarrière bij Maccabi Tel Aviv. Hij heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen. Dit is weer de eerste klus voor de oefenmeester uit Heerhugowaard na zijn ontslag vorig seizoen bij PSV. "Maccabi Tel Aviv is een topclub die nog in de Europa League zit en meedoet om het kampioenschap."

"Sinds mijn ontslag bij PSV zat ik al even thuis", vertelt Robbemond vanuit zijn nieuwe appartement in Tel Aviv aan NH Sport. "En als één van de topclubs uit Israël langskomt, dan is dat een geweldige kans." Coronatest Begin van de week hoorde Robbemond over deze mogelijkheid en hij moest vervolgens snel beslissen. Dinsdag stapte hij al in het vliegtuig. "Op dit moment wacht ik op de uitslag van mijn coronatest. Als die negatief is dan zit ik woensdagavond op de tribune bij de topper tussen Maccabi Tel Aviv en Maccabi Haifa. En donderdag sluit ik dan aan bij de eerste training."

Pro Shots / Toin Damen

De aankomende vier maanden is Robbemond de rechterhand van hoofdcoach Patrick van Leeuwen. De oud-jeugdtrainer van Feyenoord was tot voor kort technisch directeur van Maccabi Tel Aviv. Robbemond is door Van Leeuwen aangetrokken samen met keeperstrainer Dennis Gentenaar. "Dit is een totaal andere competitie, dat vind ik interessant om mee te maken. Het betekent ook mijn eerste avontuur in het buitenland en daar word ik weer een completere trainer van."

Quote "Ik heb regelmatig contact met Mark van Bommel en hij gunt mij deze kans" Reinier Robbemond

Van Bommel Bij PSV was Robbemond de assistent van trainer Mark van Bommel. Lange tijd hoopte Robbemond om samen met Van Bommel een nieuwe klus aan te gaan. Nu kiest Robbemond voor dit avontuur. "We hebben regelmatig contact. Er speelden af en toe wel wat dingen, maar niks concreets. Deze kans gunt Mark mij."