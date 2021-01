Forse daling coronabesmettingen in de Noordkop: regio kleurt steeds lichter

NOORDKOP - Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen week positief is getest op corona is fors gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Het risiconiveau staat volgens de Veiligheidsregio overigens nog steeds op 'zeer ernstig'.

Corona teststraat Den Helder - NH

Het aantal besmettingen is in sommige delen van de Noordkop meer dan gehalveerd ten opzichte van de periode van 5 januari tot 19 januari. Den Helder heeft met 150 gevallen de meeste nieuwe besmettingen in de Kop van Noord-Holland. Dat zijn per 100.000 inwoners 266,4 postieve testen. Schagen volgt met 251,7 coronagevallen per 100.000 inwoners. In Hollands Kroon zijn dat er 243,6 vergeleken met de 677,2 gevallen in de vorige periode.

Lees ook Gooi Britse variant coronavirus ook in 't Gooi aangetroffen