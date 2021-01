Britse variant coronavirus ook in 't Gooi aangetroffen

'T GOOI - De Britse variant van het coronavirus is nu ook officieel vastgesteld in 't Gooi. Dat meldt de GGD. Er zou sprake zijn van enkele gevallen van besmette personen, zonder dat er clusters van besmettingen zijn.

Van de Gooise besmettingen met de Britse coronavariant zijn er volgens de GGD geen gevallen waar de kans op verdere verspreiding erg groot is.

De Britse variant van het coronavirus is flink besmettelijker dan de tot nu toe bekende coronavariant. Volgens het RIVM zou tot nu toe in tien procent van de besmettingsgevallen met het coronavirus al sprake zijn van de Britse variant. De verwachting is dat dat de komende tijd alleen maar toeneemt.

Onderzoek

De GGD laat weten extra alert te zijn op mogelijke signalen van zowel de Britse als de eveneens nieuwe Zuid-Afrikaanse coronavariant. Bij positieve tests wordt in het bron- en contactonderzoek specifiek gevraagd naar eventuele linken met Engeland of Zuid-Afrika. Als dat wel het geval is, wordt het monster via het laboratorium opgestuurd naar het RIVM voor verder onderzoek.