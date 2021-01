Buurtbewoners Museumplein over rellen: "Zo zonde dat we elkaar dit aandoen"

AMSTERDAM - De rellen van gistermiddag en vorige week zondag op het Museumplein hebben de buurt in Oud-Zuid flink opgeschrikt. "Vrienden van ons konden hun huis niet in", vertelt een buurtbewoner aan NH Radio.

"Leuk wonen hier, maar de laatste weken zie je er toch een beetje de keerzijde van", reageert een buurtbewoner op de vraag hoe het nu is om rond Museumplein te wonen. "Wijzelf waren er gisteren niet, maar vrienden die in de buurt wonen, konden gister hun huis niet in omdat het afgezet was vanwege de rellen. Dus het is wel heel heftig."

Inschatten wie de relschoppers zijn

Vorige week zondag liep een protest tegen het coronabeleid op het Museumplein ook al uit de hand. Gistermiddag kwamen er zo'n 1.500 mensen op het Museumplein af, ondanks dat er geen vergunning was verleend voor het protest. Er zijn bijna 200 mensen gearresteerd, waarvan er nu nog 27 vastzitten.

"Ik woon daar", wijst een vrouw naar een plek 100 meter verder van Museumplein. "Ik kijk vanuit het raam en probeer een beetje in te schatten wie de omstanders zijn die uit nieuwsgierigheid komen kijken en wie de relschoppers zijn. Dat kan je wel een beetje inschatten."