Nog 27 arrestanten verboden demonstratie vast: Rutte noemt geweld 'onacceptabel'

Op verschillende plekken in het land braken dit weekend rellen uit, uit onvrede over de coronaregels en de sinds zaterdag geldende avondklok. Zo werd er in Urk een teststraat van de GGD in brand gestoken en trokken relschoppers vernielend en plunderend door het centrum van Eindhoven. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig en moesten de politie en ME optreden.