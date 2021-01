Fietsers herdenken levensgevaarlijk wapentransport van verzet in 1945

Het was in januari '45 koud en glad. Het materiaal kon niet per schip vervoerd worden, omdat de sloten dicht lagen. Maar Amsterdam zat dringend op de spullen te wachten. "Ik vind het echt geweldig," zegt bedenker van de tocht Anita Blijdorp over de deelnemers. "De fietsers moeten het allemaal zelf doen, zelf de benen rondtrappen. Ze zijn allemaal erg enthousiast om een beetje in de huid te kruipen van hoe het toe ging."

Blijdorp weet alles van de geschiedenis. Zij verdiepte zich niet alleen in de verhalen. Haar ooms Geert Koekoek en Jan Blijdorp fietsten de tocht destijds mee. Het begon die ochtend, nu 76 jaar geleden om 5.00 uur in de ochtend. "Ik had nog nooit een pistool gehad, maar kreeg meteen een zwaar Remmington pistool in mijn handen gedrukt", vertelt verzetsman Koekoek die als laatste van de groep nog in leven is.

Moedig

"Ik vind dit een pracht tocht. Hij heeft me er vroeger wel eens over verteld. En dan is het toch prachtig om die tocht dan nu zelf eens te maken", zegt Piet van der Deen naast zijn fiets. Hij is de neef van Geert Koekoek en fietst de tocht vandaag samen met zijn dochter Miriam. "Het is misschien ook bijna niet in te leven. Ik ben natuurlijk echt van de generatie van de vrijheid", zegt zij. "Ik vind het echt heel moedig, ik heb daar bewondering voor."

De tocht liep toen en vandaag vanaf de boerderij van verzetsman Sicco Mansholt bij Middenmeer via West-Friesland, door de Beemster richting het pontje bij Spijkerboor. "Daar moesten we wachten", vertelt Koekoek. "Het pontje lag aan de andere kant en er stonden ook nog Duitsers. Maar dat waren gelukkig gewone soldaten, daar had je niet zoveel last van."

Afgeleverd

De verzetsmannen glibberden en gleden 76 jaar geleden over de weg. Af en toe hadden ze te maken met een lekke band of een valpartij. Maar uiteindelijk weten ze hun einddoel te halen: het huis van verzetsman Johan Hellema in Koog aan de Zaan. Vanaf daar zal het materiaal naar Amsterdam vervoerd worden.

"We kregen daar koffie", weet Koekoek zich nog te herinneren. "Er zat ook iemand die gedropt was uit Engeland. Die had prachtige verhalen. Daar zaten we ademloos naar te luisteren." De terugtocht ging sneller als de heenweg. In het dagboek van Jan Blijdorp staat beschreven dat verzetsman A.C de Graaf zich een kampioen wielrijden toonde. Hij had ondertussen wel getraind de laatste jaren. "Om 17.00 uur waren we weer allemaal terug in de polder. Het was een geslaagd experiment."