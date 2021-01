Jarige Betsema niet opgewassen tegen wereldkampioene Alvarado

Denise Betsema ging pijlsnel van start en nam in de eerste ronde, mede door een val van Ceylin del Carmen Alvarado, gelijk de leiding. De inspanning van de 28-jarige Betsema bleek echter te optimistisch en doordat de veldrijdster uit Texel nu zelf viel werd ze bijgehaald. Wereldkampioene Alvarado nam de leiding in de wedstrijd over en gaf deze in het vervolg niet meer af.

In de achtervolging

De Nederlanders Manon Bakker, Lucinda Brand, Annemarie Worst en Betsema zelf gingen samen nog wel in de achtervolging, maar het viertal kwam niet dichter bij de leider in de wedstrijd. De 22-jarige Alvarado bouwde ronde per ronde haar voorsprong uit. Uiteindelijk had Alvarado op de streep een ruime voorsprong op Betsema, die alsnog knap tweede werd na een duel met Manon Bakker.

