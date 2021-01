Leerlingen en docenten komen in beweging met speciale challenge 'LockDown Under'

HILVERSUM - Aan creativiteit geen gebrek op het Alberdingk Thijm College. Nu de meeste lessen achter de laptop worden gevolgd, bedacht docent Dennis Rijerse een digitaal alternatief voor de gymlessen: "Iedereen houdt zelf bij hoeveel kilometers ze afleggen." Dat is inmiddels uitgegroeid tot een challenge om virtueel een retourtje Australië af te leggen.

NH Nieuws / Mark Arents

Docent Rijerse hoefde niet lang na te denken voor een toepasselijke naam: "De 'lockDown Under-challenge. In totaal moeten we dus voor het einde van de lockdown 30.000 kilometer afleggen, naar Australië en terug. We hebben zo'n 1900 leerlingen en docenten, dus we moesten de lat wel hoog leggen." Dagelijks plaatst de school een update om aan de leerlingen duidelijk te maken waar ze nu allemaal staan. "Met 694 kilometer staan we aan de oever van de rivier de Moldau", klonk de post na de 2e dag van de challenge. "We hebben geen tijd voor pauzes. Australië wacht en we zijn lekker op dreef."

Quote "We bewegen minder en zijn weinig buiten, dat is een slechte zaak" dennis rijerse - docent atc challenge

Buiten het feit dat de challenge leerlingen in deze gekke tijd weer wat meer verbindt, gaat het volgens Rijerse vooral om het in beweging krijgen van leerlingen en docenten. "Niet alleen voor je fysiek, ook voor je mentale gezondheid. Op het moment dat ik niet de stap maak om actief te bewegen, blijft alles van de dag in je hoofd hangen." Ook hoort hij van veel leerlingen en collega's dat er minder bewogen wordt. "We zijn weinig buiten, dat is een slechte zaak." Ook leerling Ida Klarenbeek uit havo 4, merkt dat minder beweging invloed heeft op haar schoolprestaties. "Ik kan al niet heel goed stilzitten of mij goed kan focussen. Als ik niet beweeg, wordt dat erger." Gelukkig enthousiasmeert de 'Down Under-challenge' om meer te bewegen. "Ik heb nu een doel om naar buiten te gaan." Bekijk hieronder hoe enthousiast Ida is over de challenge. Tekst loopt door onder video.

LockDown Under-Challenge van TAC Hilversum - NH Nieuws

Om de leerlingen en docenten enthousiast te maken, heeft docent Rijerse twee beloningen bedacht. "Bij iedere 1.000 kilometer die we afleggen plaatst een docent een filmpje om iedereen aan te moedigen." Maar de grote prijs komt eraan als de 30.000 kilometer wordt gehaald. Dan belooft Rijerse een groot feest te geven voor de hele school. "Bij deze is dat beloofd. Het zal vast nog even duren voor dat echt kan, maar het is wel een heel mooi vooruitzicht om dat te plannen." Bekijk hieronder het eerste filmpje van de school na het bereiken van 1.000 kilometer. Rijerse nam zelf het voortouw om iedereen enthousiast te krijgen.