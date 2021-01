Neres inzetbaar bij Ajax, meedoen Kudus nog altijd onzeker

AMSTERDAM - Ajacied David Neres is zondag beschikbaar voor het eredivisieduel tegen Fortuna Sittard. De Braziliaan maakte na lange afwezigheid tegen AZ zijn rentree en is opnieuw wedstrijdfit verklaard. Voor Mohammed Kudus komt het duel tegen Fortuna waarschijnlijk te vroeg. Sean Klaiber zal niet afreizen naar Limburg.

Neres speelde tegen AZ de gehele eerste helft en werd in de rust gewisseld voor Sébastien Haller. Op vrijdag werd duidelijk dat Neres geen blessures of pijntjes heeft overgehouden aan het duel in Alkmaar.

Kudus

Mohammed Kudus daarentegen lijkt opnieuw niet wedstrijdfit. De Ghanese middenvelder stond lange tijd aan de kant met een meniscusblessure en maakte tegen PSV alweer minuten. Ajax heeft laten weten echter geen risico's te willen nemen met Kudus. Tot slot zal Sean Klaiber ook niet meedoen tegen Fortuna Sittard. De rechtsachter, die er tegen AZ ook niet bij was, heeft nog te veel last van een liesblessure.