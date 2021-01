Eik on Air is groot succes: "Ook als we weer open zijn gaan we door"

AMSTERDAM - Bruin café Eik en Linde aan de Plantage Middenlaan begon november vorig jaar met de livestream Eik on Air. Elke vrijdag tussen 17.00 uur en 19.00 uur kunnen stamgasten meekijken, meepraten, meeluisteren en meeborrelen met eigenaar Kasper Verberne. Toen Eik on Air begon had Kasper geen idee of het wat zou worden, maar de livestream blijkt razendpopulair.

Om precies 17.00 uur wordt de tune van Eik on Air ingezet. Achter de microfoon zit kroegbaas Kasper Verberne. "U kijkt en luistert naar Eik on Air. Het is vrijdag. En dat heeft opeens een hele andere betekenis, want vanaf morgen hebben we weer minder vrij." De livestream Eik on Air begon in november met één camera en een microfoon. Inmiddels is het bruine café omgetoverd tot een kleine studio. Kasper: "We noemen het echt een uitzending tegenwoordig. Eik on Air werd vanaf het begin al heel enthousiast ontvangen."

Eik en Linde was tijdens de eerste lockdown helemaal dicht. Kasper begon het contact met zijn stamgasten te missen, en zo ontstond het idee voor Eik on Air. Een livestream die de kijkers en luisteraars het gevoel moet geven dat ze weer even in de kroeg hangen. "Het is bedoeld voor iedereen die Eik en Linde een warm hart toedraagt. Vooral voor de mensen die veel thuis zijn en het contact missen. Die kunnen op deze manier toch een beetje in Eik en Linde zijn."

Vanavond is er livemuziek en is cafébaas Nik van De Kroegtijger uitgenodigd als gast-dj. Uit het raam hangt een microfoon zodat voorbijgangers live in de uitzending een praatje kunnen maken. Ook worden er korte filmpjes gemaakt voor de livestream. Kasper zet al zijn personeel in voor Eik on Air. "We gaan naar mensen toe voor reportages. En er zijn wat mensen die komen vertellen over de schilderijtjes die hier aan de muur hangen. Dat zijn allemaal vaste gasten."

Take away

Tijdens Eik on Air is ook het afhaalloket open. Populair zijn natuurlijk de bitterballen. Stamgast Nikolai eet vanavond snijbonen met een gehaktbal. In betere tijden at hij zijn balletje gewoon binnen. "Ik hoop dat het niet al te lang meer gaat duren." Volgens Kasper is de take away geen vetpot, maar dat is ook niet het belangrijkste. "Het is leuk om de mensen hier naar toe te krijgen. Om ze even te zien."