Kroegbaas zorgt voor stamgasten met soep en een livestream

AMSTERDAM - De baas van bruin café Eik en Linde kan moeilijk wennen aan zijn lege bar. Normaal wordt die gevuld door stamgasten, maar dat kan nu even niet. Soms maakt hij zich zorgen of het wel goed met ze gaat en belt hij ze op voor een praatje. Maar dat vindt de kroegbaas niet genoeg. En dus is er vanaf vandaag verse soep bij het schuifraam, en de livestream 'Eik on Air'.

Bruin cafe Eik en Linde zorgt voor stamgasten - NH Nieuws

Tijdens de eerste lockdown was Eik en Linde helemaal dicht. Maar deze keer moet het anders, vindt Kasper Verberne, al 20 jaar eigenaar. Hij mist het contact met zijn stamgasten. "Ik maak me soms zorgen over ze. Ik bel ze op en dan zeggen ze meestal dat het wel goed gaat. Maar ik denk niet dat ze altijd helemaal eerlijk zijn over hoe het echt gaat", vertelt hij. Tot vandaag hield Kasper contact met zijn stamgasten door ze te bellen, of een appje te sturen, maar was dat wel genoeg? Eenzaam Stamgast Rudy beaamt dat niet iedereen het achterste van z'n tong laat zien. Zelf is hij gaan schrijven tijdens de lockdown, maar hij kent ze ook die vereenzamen. "Het is geen oudelullen-café maar van de stamgasten zijn er wel veel op leeftijd. En dat is niet alles, ze zijn ook vaak alleenstaand. Dan is het heel moeilijk om niet naar je vaste stekje te kunnen." Over de vraag wat hij zelf het meeste mist, hoeft hij niet lang na te denken. "Gewoon de babbel. Ja, de babbel. Een beetje onder elkaar zijn, een ander behangetje, thuis is ook maar thuis."

Quote "Onze grote kunst was om mensen bij elkaar te brengen, maar dat mag nu niet" kasper verberne, kroegbaas

Nu is er dus Eik on Air. Een livestream vanuit het café waardoor het voelt alsof je erbij bent. Medewerkers hebben 'acts' voorbereid, je kan inbellen, er is muziek. En je kan kijken wie er allemaal iets komt afhalen. Want dat kan vanaf vandaag ook, door het grote schuifraam. Er is zelfgemaakte soep, bitterballen, en andere hapjes. Verberne verwacht overigens niet dat hij veel geld zal verdienen met zijn livestream maar daar is het hem ook niet om te doen. Hij hoopt vooral dat hij de mensen die hij al veel te lang niet heeft gezien, eindelijk weer eens treft. Op het internet, of bij de afhaal. Spannend vindt hij het wel. Je weet maar nooit of de stamgasten zijn livestream weten te vinden. Gelukkig heeft hij daar ook iets op verzonnen. Als je geen contact krijgt kun je even bellen, en dan komt er iemand langs om je te helpen.