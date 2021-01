Slachtoffers van ‘handgel’ bij Haarlemse Ikea krijgen schadevergoeding

HAARLEM - De IKEA in Haarlem geeft de bezoekers die vorig jaar gewond raakten toen zij zich dachten hun handen te ontsmetten met handgel, een schadevergoeding. Dat meldt mediapartner Haarlem 105 . Het flesje met ‘gel’ stond bij de ingang van de meubelgigant, maar er bleek gootsteenontstopper in te zitten, een fout van een schoonmaker. De bezoekers liepen eerstegraads brandwonden op.

Eerst dacht men dat het alleen om personeel van het woonwarenhuis ging, die in de keuken wonden opliepen door een mengsel van chemische vloeistoffen. Later bleek ook dat er klanten gewond waren geraakt. Nog voordat de slachtoffers de winkelvloer hadden bereikt, begonnen hun handen te branden en pijn te doen. Sommigen waren naar huis gegaan en kwamen er pas na de eerste berichten achter wat er met ze was gebeurd.

Schadevergoeding

Na bemiddeling van een letselschadebureau, hebben acht slachtoffers schadevergoedingen van 250 tot 800 euro gekregen. "In Nederland kijk je naar de schade die je hebt geleden. Per persoon was de schade anders", legt Stefanie du Maine, jurist bij Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht uit.

De slachtoffers hebben volgens du Maine ook een excuus gehad van IKEA. "IKEA was hartstikke netjes. Het is hartstikke goed dat ze dit netjes hebben afgerond."