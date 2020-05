Gewonden in Ikea Haarlem door ontstopper in fles handgel

HAARLEM - Klanten en medewerkers van Ikea in Haarlem zijn afgelopen weekend gewond geraakt toen zij hun handen wilden ontsmetten bij de ingang van het woonwarenhuis. In plaats van handgel zou er in het flesje riool- en gootsteenontstopper hebben gezeten.

Een man en een vrouw hebben eerstegraads brandwonden, open wonden en dikke handen. Er zat een bijtende vloeistof in de fles desinfecterende handgel. Nog voordat zij de winkel konden betreden, begonnen hun handen te branden en enorm pijn te doen.

De slachtoffers hebben een letselschadebureau ingeschakeld. Dat bureau heeft Ikea inmiddels aansprakelijk gesteld. De slachtoffers denken dat zij niet de enige getroffenen zijn.

"Zij hadden de indruk dat het met meer klanten moet zijn gebeurd", zegt Steffy Roos du Maine van het letselschadebureau. Zij roept andere slachtoffers op zich te melden.

Excuses

Volgens Roos du Maine heeft Ikea al excuses voor het voorval aangeboden. "Ze erkennen dat het is gebeurd." De twee slachtoffers is verteld dat een schoonmaakster per ongeluk de verkeerde vloeistof in de fles voor handgel heeft gedaan.

Werken is er voorlopig niet bij voor de twee, maar het vervelendste is volgens het letselschadebureau, behalve de pijn, dat ze voorlopig helemaal niets meer op hun handen mogen smeren. "Dus ook geen desinfecterende vloeistof, terwijl dat nu juist zo frequent gebeuren moet vanwege de coronadreiging." Het bureau kan nog niet zeggen hoeveel schadevergoeding wordt geëist.

Een woordvoerder van Ikea bevestigt het voorval zaterdagavond. Volgens haar zijn, voor zover nu bekend, acht mensen in aanraking gekomen met de verkeerde vloeistof. Vijf klanten en drie medewerkers. De klachten aan hun handen variëren. "Wij bieden onze excuses aan", verklaart de woordvoerder, "Wij betreuren dat het is gebeurd. We zijn geschrokken en de bewuste medewerker die de verkeerde vloeistof in het flesje deed, voelt zich schuldig."