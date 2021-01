Minder mensen bij uitvaart: "We zien de meerwaarde van een intiem afscheid"

HOORN - Na de persconferentie van gistermiddag is duidelijk geworden dat er bij uitvaarten en begrafenissen nog maar vijftig mensen aanwezig mogen zijn. In sommige gevallen heeft dat een grote impact op families. Door corona geven we het afscheid - als dan niet noodgedwongen - op een andere manier vorm en dat vraagt een stukje creativiteit van de uitvaartondernemer.

Een uitvaart op de fiets

Martien Weel uitvaartverzorger uit Hoorn ziet ook dat het laatste afscheid de laatste tijd in verschillende aantallen en vormen plaatsvindt. "Sommige mensen kiezen er bewust voor om het maximale aantal mensen aanwezig te laten zijn, maar andere families kozen er juist voor om het klein te houden", zegt hij. Dat er nog maar vijftig mensen aanwezig mogen zijn, zal in sommige gevallen ook wel een impact hebben op de families. "Sommige families hechten zich echt aan die honderd mensen die ze uit mogen nodigen. Maar aan de andere kant zal er ook wel begrip en verwondering zijn, de regels worden nu echt streng met een avondklok en nog maar één persoon op bezoek. Dan vind ik vijftig mensen nog heel acceptabel", vertelt Weel. Nieuwe vormen De laatste tijd zag Martien al wel vaker dat er geen honderd mensen meer aanwezig waren. "Er werden dan wel honderd mensen uitgenodigd, maar heel wat mensen zeiden dan af omdat ze het toch niet aandurfden. Daar komt bij dat in sommige families andere mensen thuis via streaming de uitvaart mee konden beleven. Daardoor bleven mensen ook vaak thuis", legt Weel uit.

Quote "Mensen beseffen dat een klein, intiem en persoonlijk afscheid ook wel een bepaalde meerwaarde heeft" Martien Weel - uitvaartondernemer

Naast online worden er ook nog andere manieren bedacht om afscheid te nemen van dierbaren. "Vorige week hadden we een begrafenis waarbij we een besloten gemeenschap hadden die afscheid nam. Maar toen konden andere mensen na het afscheid van de familie zich bij het graf verzamelen om een bloem bij het graf te leggen en zo de laatste eer te bewijzen", licht Weel toe. "Zoiets is ook niet aan een limiet gebonden dus zolang er afstand wordt bewaard kunnen daar bij wijze van spreke honderden mensen langs komen", vult hij aan.

Blijvend stempel Het coronavirus zou best wel eens een blijvende stempel kunnen houden op de manier van afscheid nemen als alles weer normaal is. "Mensen beseffen dat klein, intiem en persoonlijk ook wel een bepaalde meerwaarde heeft. Als je honderden mensen voorbij ziet komen tijdens een condeleance is dat ook maar een hele bezoeking en het voelt soms als een verplichting." "Bij een kleiner afscheid kun je jezelf zijn en doen wat je zelf wilt", denkt Weel. "Daardoor wordt het losser en persoonlijker. Ik denk dat er zeker een groep mensen is die dat op prijs stelt en dat zo zal blijven doen", sluit hij af.