Raadsvragen over gedwongen verhuizing Hilversumse senioren: "Niet slepen met ouderen"

De bewoners, die 'hun' woonzorgcentrum als hun laatste huis zien, moeten hun koffers pakken. Voorgesteld wordt om te verhuizen naar woonzorgcentrum Theodotion in Laren, maar dat zien veel bewoners niet zitten. Het nieuws is ingeslagen als een bom en zorgt onder bewoners voor veel onrust. Een bewoonster vertelde eerder deze week aan NH Nieuws dat ze twee dagen lang gehuild heeft na het lezen van het nieuws.

Bewoners van het Hilversumse woonzorgcentrum kregen pas onlangs per brief te horen dat ze huis en haard moeten verlaten omdat het centrum een grote renovatie staat te wachten en straks van functie verandert. Volgens zorggroep Amaris is het pand na de verbouwing niet meer geschikt voor 'kwalitatieve langdurige woonzorg'. Het wordt dus een revalidatiecentrum, waardoor er voor de huidige bewoners geen plek meer is.

Hart voor Hilversum laat weten mee te leven met de geschrokken bewoners. "De brief heeft zowel bij bewoners, hun familieleden en werknemers tot veel verdriet, bezorgdheid en boosheid geleid en daarmee voor onrust gezorgd. Er werd zelfs gesproken over 'het slepen met bewoners'. Men voelt zich overvallen, ook al door de manier waarop met hen is gecommuniceerd. En dat in een tijd, waarin door de effecten van de heersende coronapandemie 'alle tollen toch al los lijken te staan', vooral op emotioneel gebied."

Hart voor Hilversum stelt dat het, ook vanwege de gevolgen van de coronapandemie voor ouderen, niet wenselijk is om op korte termijn 'met ouderen te gaan slepen'. De partij wil van burgemeester en wethouders van Hilversum weten of het een moreel appèl kan doen op de directie van het Hilversumse zorgcentrum om de noodgedwongen op te schorten tot het rustiger is.

Noodzaak

Daarnaast vraagt Hart voor Hilversum of er nog andere mogelijkheden zijn om de bewoners van Gooizicht te helpen. Zo vraagt de partij onder meer of er na de renovatie nog een zogeheten woonbestemming op het pand zit, waardoor bewoners toch eventueel terug zouden kunnen keren.

Hart voor Hilversum wil eveneens meer weten over de nut en noodzaak van de renovatie van Gooizicht.

De vragen moeten nog worden beantwoord.