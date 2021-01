Gooise gemeenten: veel meer vuurwerkschade ondanks vuurwerkverbod

Absolute koploper voor wat betreft vuurwerkschade is de gemeente Blaricum. Daar houdt de gemeente een rekening van maar liefst 15.000 euro over aan afgelopen jaarwisseling. Een enorme stijging vergeleken met een jaar eerder: toen stond de teller op 'slechts' 800 euro.

Waar de meeste Noord-Hollandse gemeenten een daling van het schadebedrag door vuurwerk melden, blijkt vooral in 't Gooi het schadebedrag deze jaarwisseling hoger uit te vallen.

In zeven gemeenten juist meer vuurwerkschade, ondanks vuurwerkverbod

In zeven gemeenten juist meer vuurwerkschade, ondanks vuurwerkverbod

De toename van de schade komt vooral doordat op het Stichtse Strand nagenoeg alle prullenbakken werden gesloopt of opgeblazen. "Deze prullenbakken kosten veel geld en moeten allemaal worden vervangen", vertelt gemeentewoordvoerder Marjolein Verhoeven. Volgens haar ontstond de meeste schade al voor de feestdagen zelf.

Opgeblazen vuilnisbakken

Ook Laren en Huizen melden een hoger schadebedrag. Voor Laren steeg de rekening van 2.000 euro een jaar geleden naar 4.500 euro over afgelopen jaarwisseling. Huizen heeft dit jaar een rekening van 9.165 euro, waar vorig jaar nog 6.500 euro betaald moest worden. De schadepost loopt hoog op door gesloopte en ontplofte hondenpoepbakken, vuilnisbakken en verkeersborden.

De gemente Wijdemeren heeft ook meer schade. Afgelopen jaarwisseling werd er voor 6.780 euro aan schade gemaakt, meer dan de 6.000 euro van een jaar geleden. Opvallend is dat de gemeente een deel van de schade nu al heeft weten te verhalen. Op oudejaarsdag ging een grote verzamelcontainer in vlammen op. De moeder van de dader heeft daarna contact op genomen met de gemeente om zich te melden. De schade wordt nu via de verzekering geregeld. "Ik waardeer de burgerplicht van deze inwoner zeer en hoop dat dit voorbeeld

navolgers krijgt", zegt burgemeester Crys Larson.

Toch hebben niet alle gemeenten meer schade door vuurwerk. De gemeente Gooise Meren meldt een schadepost van 5.960 euro, ongeveer net zo veel als een jaar geleden. Toch was er ook afgelopen jaarwisseling heel wat schade: negen prullenbakken, vijftien verkeersborden, één grote vuilnisbak en twee hondendispensers moesten het ontgelden.

Alleen Hilversum heeft minder schade

Hilversum meldt juist een flink lager bedrag aan vuurwerkschade. De gemeente had een jaar geleden nog een kostenpost van liefst 46.000 euro, vooral doordat er voor 34.000 euro schade werd toegebracht aan twee scholen in de wijk Kerkelanden. Dit jaar meldt de gemeente een schadepost van 10.092 euro.