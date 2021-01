Leger week eerder dan verwacht weg uit Huizer verpleeghuis: "Het gaat heel goed"

HUIZEN - Het Huizer verpleeghuis De Bolder dat de afgelopen weken zwaar werd getroffen door het coronavirus, staat vanaf deze week weer geheel op eigen benen. De militaire hulp die nodig was om het verpleeghuis te helpen om de zorg voor bewoners te blijven garanderen, is weer weg. "Een heel goed teken en daar zijn we dan ook hartstikke blij mee", zegt woordvoerder Rob van der Woude van Vivium Zorggroep.

De militairen die de afgelopen twee weken hielpen bij het Huizer verpleeghuis De Bolder. Korporaal Rianne staat derde van links - Vivium Zorggroep

Het Huizer verpleeghuis werd zwaar getroffen door het coronavirus. Eerder deze maand bleek een kwart van de bewoners besmet met het virus en was het ziekteverzuim onder het personeel door besmettingen erg hoog. Het tehuis luidde de noodklok toen bleek dat de roosters niet meer rond te krijgen waren. De afgelopen twee weken kreeg De Bolder hulp van acht zorgmedewerkers van defensie. Met teams van twee werden de zorgtaken van de met het coronavirus besmette personeelsleden. "We zijn ingezet op de speciaal ingerichte afdeling met vijftien bewoners die besmet waren met het coronavirus. We deden hetzelfde werk als de zorgmedewerkers van De Bolder. Het wassen en aankleden van de bewoners, in en uit bed helpen, helpen bij het eten, maar ook het geven van aandacht", vertelt korporaal Rianne.

Quote "De bewoners waren erg geïnteresseerd in ons, sommige zagen toch onze camouflagebroek en kisten onder de beschermende kleding uitkomen" korporaal rianne

De bewoners van het Huizer verpleeghuis kregen twee weken lang niet alleen verpleegsters met witte schorten aan aan hun bed, maar nu dus ook militairen met camouflagepakken. "De bewoners waren erg geïnteresseerd in ons, sommige zagen toch onze camouflagebroek en kisten onder de beschermende kleding uitkomen." De militairen laten het verpleeghuis nu achter met een flinke daling van het aantal besmettingen. "Helaas is een aantal bewoners overleden, maar er zijn ook veel bewoners opgeknapt. Het is fijn om je op deze manier nuttig te kunnen maken. We hebben veel waardering gekregen van bewoners, familie en personeel voor onze inzet. Heel mooi, maar ik graag ook de mensen van De Bolder zelf heel erg bedanken." Bezoek beperkt weer welkom De medewerkers van verpleeghuis De Bolder zijn er dankbaar voor de hulp van de militairen, maar zijn vooral ontzettend blij dat alles weer een beetje 'normaal' wordt nu. "De rust keer echt weer terug. De bewoners krabbelen op en het vaste personeel gaat weer aan de slag. Dat geeft een vertrouwd gevoel", vertelt woordvoerder Rob van der Woude. "Daarnaast kan er vanaf deze week weer beperkt bezoek langskomen. Dat is echt een heel goed teken."

