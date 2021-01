Huizer verpleeghuis krijgt militaire hulp: vier verzorgers vandaag aan de slag

Het coronavirus trekt momenteel een zware wissel op zowel bewoners als het personeel van het Huizer verpleeghuis. Doordat veel medewerkers vanwege een besmetting niet aan het werk kunnen, lukt het nauwelijks om alle roosters rond te krijgen.

Het aantal besmette personeelsleden van het verpleeghuis loopt nog steeds op. Het personeel dat wel aan het werk is, zet vele stappen extra. "Zorgmedewerkers draaien al weken extra diensten en vakantieverloven zijn ingetrokken. Inmiddels hebben wij op andere plekken binnen onze organisatie ook medewerkers vrij gemaakt om voor een aantal weken bij De Bolder ingezet te worden", vertelt Vivium.

Het Huizer verpleeghuis besloot afgelopen week militaire hulp van het leger in te roepen om ervoor te zorgen dat de zorg aan de bewoners gegarandeerd blijft. Na aan 'inventarisatiebezoek' van Defensie afgelopen weekend kreeg Vivium Zorggroep daadwerkelijk hulp toegezegd: de vier extra zorgmedewerkers starten vandaag nog, voor hoe lang te blijven is niet bekend.

Kwart van bewoners nog besmet

Hoewel het aantal coronabesmettingen nog erg hoog is, gaat het naar omstandigheden goed in het verpleeghuis. "Er heerst een rustige sfeer en, naast de vermoeidheid, overheerst onder onze medewerkers ook een gevoel van saamhorigheid", stelt Vivium.

Het aantal besmettingen onder bewoners van het Huizer verpleeghuis is ook nog altijd erg hoog. Op dit moment is ongeveer een kwart van de bewoners besmet. "Over het algemeen gaat het gelukkig naar omstandigheden redelijk goed met hen en inmiddels lijkt het aantal besmettingen langzaam te stabiliseren. We doen er uiteraard alles aan om al onze bewoners zo goed en veilig mogelijk te blijven verzorgen, ook onder deze moeilijke omstandigheden", laat Vivium weten.

Het verpleeghuis blijft voortdurend bezig met het extra testen van bewoners en medewerkers. "Wij doen er alles aan om deze hardnekkige uitbraak onder controle te krijgen, zodat wij weer op eigen kracht onze zorg kunnen inrichten."