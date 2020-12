Gooi en Vechtstreek wil militaire hulp in zorg, verzorgingshuis in Huizen overbelast

HUIZEN - De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft bij Defensie en het Rode Kruis een aanvraag ingediend voor extra verpleegkundig personeel om bij te springen in de coronacrisis. Het betreft een aanvraag voor vier militair verpleegkundigen, om bij te springen in verzorgingshuis De Bolder in Huizen.

Volgens een woordvoerder van de zorggroep Vivium waar het verzorgingshuis De Bolder onder valt, neemt de kwaliteit van de zorg af door personeelstekort. "We komen nu echt op een punt dat hulp van buitenaf nodig is om de kwaliteit te kunnen garanderen."

Het probleem ligt voornamelijk bij personeel dat positief test op het coronavirus. "Meerdere personeelsleden zitten thuis in quarantaine."

De zorggroep is momenteel bezig om met andere locaties te kijken naar mogelijkheden om roosters om te gooien. "We doen volop een beroep op andere locaties. Ook zorginstellingen buiten Vivium zijn benaderd, maar dat had geen enkele zin, overal hebben ze te maken met personeelsproblemen."

Aanvraag ingediend

Gisteravond meldde Nieuwsuur dat de voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls verwacht dat de regio's Gooi en Vechtstreek en Gelderland-Midden vandaag een beroep op militaire bijstand zouden doen. Gisteren deden de regio's Groningen en Twente dat al, maar volgens Bruls stijgt de nood in meer regio's, waarbij hij onder meer naar Gooi en Vechtstreek verwijst. "Het is alle hens aan dek om te zorgen dat er voldoende zorg geboden kan worden", aldus Bruls, die ook burgemeester van Nijmegen is.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek bevestigt tegenover NH Nieuws dat er inmiddels een aanvraag is ingediend. "Die aanvraag wordt vanavond besproken in het Veiligheidsberaad", verwijst ze naar het overleg waaraan behalve de voorzitters van de 25 Nederlandse veiligheidsregio's ook minister van Justitie Ferd Grapperhaus deelneemt. "Het is een landelijk probleem", benadrukt de woordvoerder, "dus daar wordt afgestemd welke aanvragen wel en welke aanvragen niet gehonoreerd worden."

Verzorgend personeel gevraagd

De woordvoerder meldt dat er een aanvraag is ingediend voor 'verzorgend personeel', al weet ze niet om hoeveel extra handen er is gevraagd. Hoewel het volgens voorzitter Bruls 'logisch' is om in eerste instantie een beroep te doen op het Rode Kruis, zou de inzet van Defensie in dit geval meer waarde hebben omdat zij - in tegenstelling tot het Rode Kruis - medisch specialisten in dienst heeft. In Groningen en Twente is inzet van Defensie vooral gewenst in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Op de vraag of dat ook geldt voor de Gooi en Vechtstreek moet de woordvoerder het antwoord schuldig blijven. "De capaciteit in sommige zorginstellingen is onvoldoende", zegt ze zonder in detail te treden over de plekken waar de nood het hoogst is.

Details over de aanvraag kan ze evenmin geven, waardoor onduidelijk blijft om hoeveel extra handen de regio verlegen zit. Wel zegt ze er rekening mee te houden dat de aanvraag niet, of slechts gedeeltelijk wordt gehonoreerd. "Dat is niet uitzonderlijk, dat gebeurt wel vaker, want het is een landelijk probleem dat we met elkaar moeten oplossen."