Prostitutie Informatie Centrum op punt van omvallen

AMSTERDAM - Het Prostitutie Informatie Centrum (PIC) is een inzamelingssactie gestart om te kunnen overleven. Nu de Wallen door de lockdown totaal zijn uitgestorven komt er ook bij het PIC geen geld meer binnen. "Zonder crowdfunding zijn we over een paar maanden gewoon weg."

Het PIC werd 26 jaar geleden opgericht door Mariska Majoor. Sekswerkers, maar ook klanten en andere nieuwsgierigen kunnen er terecht voor vragen en informatie. De stichting krijgt geen subsidie en moet het onder meer hebben van de boekenverkoop en het geven van rondleidingen. Maar alles ligt nu stil vanwege de coronacrisis. Voormalig sekswerker en Prostitutie Informatie Centrum-medewerker Sunny: "Helaas valt het PIC buiten bepaalde regelingen vanuit de gemeente. Omdat we geen winkel zijn en geen zzp'ers. We zijn een informatiecentrum. Het probleem is dat we overal net buiten de boot vallen."

Quote "We zitten midden in het centrum. Dat kost gewoon veel geld" Sunny - medewerker pic

Het kantoor van PIC zit al 26 jaar aan de Enge Kerksteeg, midden op de Wallen. Heel groot is het niet, maar wel duur, zegt Sunny. "Je zit hier midden in het centrum, het oude gedeelte van Amsterdam. Dat kost gewoon veel geld. Elektriciteit, gas, licht en water. Dat gaat ook gewoon door." Om de huur van het pand te kunnen betalen is PIC nu een inzamelingsactie gestart. Tekst gaat verder onder de video

Met de actie is nu iets meer dan 5.000 euro opgehaald, het streven is 7.500 euro. Dat zou genoeg moeten zijn om in ieder geval de komende tijd door te komen. Volgens Sunny staat het PIC nu echt op het punt van omvallen. "Zonder crowdfunding zijn we over een paar maanden gewoon weg. Dat betekent dat na 26 jaar PIC gewoon is verdwenen."