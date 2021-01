Plateau vernieuwde Kerkplein beschadigd door skaters: 'Kunnen bijna nergens terecht'

HOORN - Sinds kort staan er op het hekken om het plateau van het Kerkplein. Dit is gedaan om verdere schade te voorkomen. Die schade is veroorzaakt door skaters die het vernieuwde kerkplein als een mooie skateplek zagen. Volgens jongerenwerker Esther de Groot van stichting Netwerk ook niet zo gek. "Het skatepark bij Hollandia is er echt heel slecht aan toe."

Totdat er een oplossing is gevonden blijven de hekken staan. "Wij gaan in gesprek met het ontwerpbureau, een jongerenwerker van Stichting Netwerk en een paar skaters om samen te kijken naar een oplossing", vertelt Marloes Hoorn, woordvoerder van de gemeente Hoorn. Dat er nu hekken staan komt skateboarder Joris niet goed uit. "Ik snap het wel maar ik vind het ook jammer. Er zijn nu heel weinig plekken waar we terecht kunnen. Door de regen is alles nat en ook binnen bij Samcity morgen we door de coronaregels niet meer komen."

Naast het plateau is er ook wat schade aan de natuurstenen zitjes. "Daar moet nog hout overheen komen maar voor nu is dat dus een mooi obstakel om met je skateboard overheen te gaan", zegt Groot. De skaters waren zich echter minder bewust van de schade die zij veroorzaakte. "Als wij een plek zien waar we kunnen skaten denken we: 'Leuk, laten we daar gaan skaten' dus wij zijn daar niet mee bezig", vertelt skateboarder Joris.

Volgens hem is het een mooie plek om te skaten. "De grond daar is gewoon chill, het plateau droogt best wel snel als het geregend heeft, in de avond is het belicht en daarnaast is het voor beginnende en ervaren jongens een mooie plek om nieuwe dingen uit te proberen."

Weinig mogelijkheden

Dat het skatepark bij voetbalvereniging Hollandia niet helemaal meer in optimale staat is speelt ook een rol. "Ik skate er al lang en het is niet meer zoals het eerst was. Er zitten gaten in de obstakels die opgevuld zijn met zand. En als er iets niet goed is voor onze wieltjes, maar ook voor wielen van BMX'ers, dan is het wel zand. Dus dat had ook weinig zin", vertelt Joris.

Jongerenwerkster Esther de Groot zal bij het gesprek zijn tussen de gemeente en de skaters aanwezig zijn. Daarnaast probeert ze in samenwerking met de gemeente het skatepark bij Hollandia opgeknapt te krijgen. "Twee maanden geleden zijn we samen met de gemeente naar het skatepark gegaan om te kijken hoe we het weer respectabel kunnen krijgen, het beton is gaan scheuren waardoor het voor met name skateboarders levensgevaarlijk is."

Er gaat steeds meer jeugd skateboarden of BMX'en, het zou voor Hoorn dan ook wel mooi zijn als er meer plekken komen voor skaters. Er zijn twee parken waarvan we denken: 'Hmm leuk' maar voor de rest is er niets", zegt Joris. "We willen gewoon wat leuks te doen hebben", vult hij aan. Dat er meer plek moet komen voor skateboarders en BMX'ers is ook iets wat Joris morgen mee gaat nemen in het gesprek met de gemeente.