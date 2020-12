Wethouder plant eerste boom Kerkplein: 'hiermee is het plein bijna af'

HOORN - Het vernieuwen van het Kerkplein was al een jaren een onderwerp van gesprek en nu na jaren van plannen en maanden van werkzaamheden is het nieuwe Kerkplein in Hoorn zo goed als klaar voor gebruik. Vanmorgen plaatste wethouder Bashara de eerste boom.

Eindelijk is het Kerkplein vernieuwd en dat was nodig ook. "Daar was al heel lang behoefte aan in deze stad, het Kerkplein is historisch gezien ook een van de belangrijkste plekken in Hoorn. De staat waarin dit plein decennia lang in verkeerde was een steen des aanstoots voor heel veel inwoners", laat wethouder Bashara weten.

Resultaat Over het resultaat is Bashara zeer tevreden. "Ik vind het verbluffend mooi", zegt hij enthousiast. Ook omwonenden vinden dat het vernieuwde Kerkplein erg mooi is geworden. "Ik woon zelf in de binnenstad en mensen spreken mij er spontaan op aan, wat zij zeggen is bijna alleen maar positief. Er was een hevige discussie voor nodig, maar als je kijkt naar het resultaat is dat het waard geweest", vertelt Bashara namens omwonenden.

Wethouder Bashara plaatst boom kerkplein - NH Nieuws

Ook de eigenaar van een café aan het Kerkplein vertelt dat hij het resultaat mooi vindt. "Het wordt een fantastisch mooi plein, vooral de eenheid en rust die er nu komt vind ik erg fijn." Een andere voorbijganger laat ook weten dat ze het resultaat erg mooi vindt. "Ik vind het nu ook een plek voor iedereen, het is veel moderner geworden en zelf vind ik de fontein heel leuk." Eisen De omwonenden hadden ook een aantal eisen, zoals bijvoorbeeld meer groen op het Kerkplein, maar ook meer zitplekken. In het ontwerp is er zoveel mogelijk geprobeerd om rekening te houden met de eisen van de mensen. "We hebben geprobeerd om aan de eisen te voldoen van alle betrokkenen, zoals bewoners, horecaondernemers, winkeliers." Dat is niet altijd gemakkelijk. "Zij hebben allemaal belangen en soms ook tegenstrijdige belangen, op dat moment moet je comprissen gaan sluiten. Het is gelukt om er een optimaal resultaat uit te halen waar iedereen gemiddeld genomen heel goed uit is gekomen waardoor er niemand ontevreden is", vertelt Bashara.