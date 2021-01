Trappetjes geplaatst in Volendam om verdrinking katten te voorkomen

NH Nieuws schreef eerder deze week al over de problemen die er kunnen ontstaan door de hoge wallen in zowel Edam als Volendam. De Dierenambulance Waterland rukt zo’n tien tot vijftien keer per jaar uit om te water geraakte katten te helpen. Meestal is het dan al te laat. "Een paar jaar geleden lag er een kat midden in het ijs. Als je die eruit moet halen, dat is verschrikkelijk", zegt oprichter van de Dierenambulance Waterland Pim Langereis dan ook.

Lange balk

Hij suggereert om een lange balk in het water te leggen aan de kant die meegaat met de stand van het water. "Dan heb je kans dat de beestjes eruit kunnen en op die balk gaan zitten. Maar als je ziet hoe lang die wallen zijn, weet ik niet of dat te realiseren valt."

Theo Burger vertelt dat de wijkraad meerdere mails binnenkreeg waarin werd gevraagd of de wijkraad wat kon betekenen. "Een bewoner verderop heeft zelf al een eigen trappetje laten maken, want daar waren al vijf katten verdronken", zegt hij. "We hebben gevraagd of we dat na mochten maken."