Kerstbomen tegen sluipverkeer N241: "Rijd gewoon even door tot aan de rotonde"

'T VELD - De provincie Noord-Holland heeft k erstbomen geplant op meerdere plekken langs de N241 tussen het Verlaat en Schagen. De bomen staan er niet voor de sier, maar om sluipverkeer tegen te gaan. Automobilisten rijden stelselmatig door de berm om de route naar het dorp via de rotonde te omzeilen. "Het levert gevaarlijke situaties op voor wandelaars en fietsers op de parallelweg."

De kerstbomen zijn een tijdelijke oplossing voor het sluipverkeer. De eerste bomen zijn geplaatst bij 't Veld, één van de gevaarlijkste plekken, vertelt Margot den Hartog van de provincie Noord-Holland: "Het sluipverkeer levert gevaarlijke situaties op. Ze rijden hier zomaar vanaf de parallelweg de hoofdweg op of andersom, terwijl de rotonde hier 150 meter verder ligt."

De provincie kiest er niet voor om de vangrail door te trekken, omdat automobilisten daar nog sneller door gaan rijden. Er is bij de herinrichting van de weg al eerder een haag geplant als barrière. Die beplanting is niet aangeslagen en inmiddels ook al kapot gereden.

Agressie

Voor omwonenden loopt het de spuigaten uit. "Zij zijn ook de aanleiding dat we hier staan", zegt Margot den Hartog. "Ik heb mensen aan de telefoon die echt in paniek zijn, dat ze het gevoel hebben dat ze doodgereden kunnen worden." Bewoners zelf durven ze niet voor camera te reageren uit angst voor represailles, omdat de overtreders bekend zijn in het dorp. "Zij reageren heel agressief als zij op hun gedrag worden aangesproken."

De kerstbomen zijn een tijdelijke oplossing. De provincie bekijkt welke andere barrières wel bestand zijn tegen automobilisten.