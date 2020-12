Afgedankte kerstbomen krijgen tweede leven als tijdelijke haag tegen sluipverkeer

'T VELD - Afgedankte kerstbomen worden meestal in een tuin geplant, naar de gemeentewerf gebracht (soms door kinderen die zo een centje bij willen verdienen) of op een brandstapel gelegd. Langs de provinciale weg N241 bij Verlaat, 't Veld en Zijdewind krijgen ze tijdelijk een tweede leven door als haag te dienen tegen sluipverkeer.

De parallelweg naast de N241 wordt door automobilisten vaak als sluiproute gebruikt om verkeer in te halen op de provinciale weg. De berm wordt hierbij gebruikt om te wisselen tussen de wegen. Ook zouden bestuurders via de berm andere weggebruikers afsnijden.

Onveilig

De provincie wil iets doen aan de onveilige situaties die hierdoor ontstaan. Afgedankte kerstbomen komen hierbij van pas: ze krijgen een tweede leven als natuurlijke barrière tussen de wegen. De bomen komen op drie locaties: bij hectometerpalen 5.8, 6.4 en 8.3. De oplossing is maar tijdelijk, want 'in de ecologische structuur van het gebied passen geen dennenbomen'. Hoogstwaarschijnlijk maken ze later plaats voor een haag van andere planten of bomen.

Mensen die een boom (minimaal 1,5 meter hoog en met kluit) kwijt willen, kunnen zich richten tot de provincie. De kerstbomen worden halverwege volgende maand geplant.